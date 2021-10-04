 

“Брюнетки более темпераментные в постели”. Дорофеева сменила цвет волос

04.10.2021, 11:58, Новости дня
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“Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась. Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений”, – призналась она.

По словам Дорофеевой, она месяцами ходит, обдумывает, листает фото и примеряет мысленно образы.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Брюнетки более темпераментные в постели”, – заявил подписчик stanislaviarchenko.

В предыдущем посте Дорофеева была с русыми волосами.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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