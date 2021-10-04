Кулеба: Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель

“Даже если завтра в Брюсселе кто-то выйдет и скажет, что Украина никогда не станет членом ЕС, это не значит, что мы должны свернуть реформы, прекратить внедрять европейские правила и двигаться к более тесной интеграции именно с европейским пространством, так как эти правила и эта интеграция укрепляют Украину изнутри и делают нас более устойчивыми, сильными и близкими к западному миру, который зашел в жесткое противостояние с китайским миром”, – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что европейская интеграция проводится для Украины и для украинцев.

“Само восприятие евроинтеграции в Украине мы должны изменить. Это не вопрос “дадут нам членство или нет?” Евроинтеграция – это сейчас инструмент укрепления Украины, а не цель”, – сказал глава МИД.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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