 

“Ну а как иначе? Звезда”. Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео

04.10.2021, 11:58, Новости дня
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Осадчая также поделилась коротким видео, на котором запечатлено, как полицейские помогают ей загрузить в служебный автомобиль сумки, а после ведущая сфотографировалась вместе с людьми в форме.

“Если бы не ребята, то махали бы поезду вслед рукой”, – подписала фото с полицейскими Осадчая.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Вскоре ведущая удалила фото и видео, но их сохранила и обнародовала на своей странице в Facebook журналист Екатерина Некреча.

“Ну а как иначе? Звезда”, – прокомментировал публикацию пользователь сети Олег Лемко.

“А почему полиция сопровождала? На каких основаниях? Кто это оплатил?” – поинтересовались в сети. 

“А можно же было и начальника вокзала набрать, чтобы поезд подзадержали, и Катя бы не нервничала, гоняясь”, – написала Валерия Егошина.

Осадчая пока не комментировала поездку на вокзал на служебном автомобиле полиции с включенными мигалками.

https://www.facebook.com/kateryna.nekrecha/videos/588209192217911/

Контекст:

1–3 октября в Трускавце проходило выездное заседание фракции “Слуга народа”. На него 2 октября приехал и Зеленский. На заседании фракция “Слуга народа” готовила наработки плана трансформации страны, стратегию развития экономики и социальной сферы, решала кадровые вопросы, включая отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, и проводила совещания с министрами.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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