“Укрзалізниця” объявила тендер на более 30 млрд грн. Эти деньги хотят потратить на покупку поездов

Тендер в системе Prozorro появился 1 октября. Перевозчик планирует приобрести 30 электропоездов переменного и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. В “Укрзалізниці” покупку обосновали изношенностью парка пригородных электропоездов более чем на 90%.

Кроме того, “Укрзалізниця” собирается приобрести 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Из указанного количества 60 поездов будут задействованы в проектах City Express, еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах, сообщила компания. Общая сумма закупки составляет более 31,4 млрд грн.

Запросы на коммерческие предложения по участию в тендере направили компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу.

Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря. С победителем конкурса планируют сотрудничать пять лет. Поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

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