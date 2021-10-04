 

Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге – опрос

04.10.2021, 11:58, Новости дня
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Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 32% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Как отмечают социологи, за последние три месяца Зеленский укрепил лидерство в рейтинге на 2 процентных пункта.

Второе и третье места делят пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко и сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко – их готовы поддержать по 12% респондентов.

Далее идут нардеп и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (11%), экс-глава СБУ, лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (8%) а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер партии “Наши” Евгений Мураев – по 7%.

Рейтинг остальных политиков менее 5%.

Опрос проводился с 18-го по 28 сентября по всей Украине. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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