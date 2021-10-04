Мнение: О сплошной «непрухе» у Германа Грефа

Да уж, иногда не везёт, так не везёт! По полной программе, даже счастливчикам. И не потому, что «заговор» или «спецоперация» какая, а вот просто так звёзды сошлись и карта легла…

Нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа можно считать счастливчиком. Никому не известному аспиранту из Омска повезло заполучить своим научным руководителем будущего питерского мэра, а в процессе работы на него завязать отношения и с неким отставником КГБ, впоследствии ставшим нынешним российским президентом.

Но любое везение иногда… обламывается.

На уходящей неделе сразу два скандальных события подпортили карму Германа Грефа. Во-первых, было возбуждено уголовное дело против его подчинённой, Марины Раковой, возглавлявшей в ранге вице-президента дивизион «Цифровые платформы образования» и рулившей приоритетным для главы Сбера проектом. Затем, не успела ещё PR-служба банка отработать версию, что это-де «прошлые грехи» пришлой команды, как под арест угодили ещё двое менеджеров крупнейшего банка страны, а главная подозреваемая пустилась в бега. Причём источники уверяют, что аресты по этому делу, в том числе и в Сбере, могут продолжиться.

Во-вторых, вот, извольте, «Архив Пандоры». Репутационный удар огромной разрушительной силы для наших дней. По утверждению расследователей, глава #Сбербанк­а Герман Греф держал более 55 млн долл. в семейных офшорах в Сингапуре, Панаме и на Самоа. То есть, пока сам нынешний президент Владимир #Путин публично говорил о вреде офшоров, необходимости деофшоризации российской экономики и возврата денег в страну, его конфидент и один из главных банкиров страны перемещал средства в противоположном направлении. Бенефициарами офшорного траста Angelus, который учредил из личных средств сам Герман Греф, были названы: супруга Яна, сын Олег, дочери Мария и Ева, брат Евгений и некий Филипп Альберт Греф, а управляющим стал проживающий в Швейцарии племянник — 24-летний Оскар Греф, который последние 12 жил за пределами России. В 2018 году, однако, все эти активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономического развития, давнего знакомого Германа Грефа. Видимо, в целях безопасности.

Конечно, глава Сбера – не единственный россиянин, попавшийся Международному консорциуму журналистов, ICIJ. В рассекреченных материалах упоминаются якобы «близкая подруга» Владимира Путина Светлана Кривоногих и его якобы племянник Роман Путин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава президентской администрации Антон Вайно, зять Сергея Лаврова Александр Винокуров, а также несколько депутатов Госдумы (почти все от «Единой России») и ряд капитанов бизнеса. Компания достойная, чего уж.

Но именно Герман #Греф сейчас в таком положении, что против него – всяко лыко в строку. Ибо только слепой не увидит, как резко сейчас активизировался поиск и разоблачение «врагов народа» иноагентов повсюду, вплоть до ближайшего окружения первого лица. На этом фоне вице-президент Сбербанка, скрывающаяся от следствия, и всплывшие мутные офшорные дела – действительно двойной удар по репутации в глазах Самого.

Вопрос дня.

View Poll: Сберкоты

—