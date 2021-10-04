Бездомного отправили в СИЗО по делу о реабилитации нацизма

…за «осквернение» Вечного огня.

Миасский городской суд отправил в СИЗО на два месяца 40-летнего мужчину без определенного места жительства по делу о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

На свободе, по мнению следствия, бездомный может скрыться. По версии следствия, «неизвестные вандалы» 30 сентября развели костер на мемориале Вечного огня в Миассе. В тот же день на месте происшествия силовики задержали бездомного, который, по версии следствия, причастен к преступлению.

По данным Znak.com, бездомный решил сжечь венок, чтобы на образовавшемся огне посушить носки; он повредил звезду, ее пришлось демонтировать и отправить на восстановление. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который поручил руководителю СУ СК по региону Петру Решетникову доложить об обстоятельствах «осквернения» мемориала в Миассе.

Изначально, как сообщает Znak.com, полиция возбудила дело о вандализме (ст. 214 УК), однако после реакции Бастрыкина дело изъяли из органов внутренних дел в СК, а статью переквалифицировали на «реабилитацию нацизма».

27 августа в Тамбове силовики обвинили местного активиста Андрея Полякова в «реабилизации» нацизма и провели у него обыск. По словам активиста, дело о распространении ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны (ст. 354.1 УК) возбудили на него после жалобы нео-сталиниста, в которой говорится о том, что посты в социальных сетях активиста «распространяют ложную информацию» о советской партизанке Зое Космодемьянской, приказе Сталина о «выжженой земле» и о блокаде Ленинграда.

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