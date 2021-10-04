 

В Подмосковье пенсионеру отрубили голову мечом

04.10.2021, 11:36, Разное
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В подмосковном Ногинске обнаружили тело пенсионера без головы и рук. Правоохранители выяснили, что они были отрублены мечом.

Труп мужчины нашли в доме, расположенном по адресу: улица Пугачева, 67. Там погибший проживал вместе с двоюродным братом и знакомым. Следователи полагают, что между родственниками произошла ссора, в ходе которой один из них схватил меч и нанес жертве смертельные ранения, передает сайт “Подмосковье сегодня”.

Подозреваемый был задержан и дал признательные показания на допросе. В отношении братоубийцы было возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает телеканал “360”.



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