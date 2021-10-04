 

Грузия решила не передавать Саакашвили Украине

04.10.2021, 11:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГрузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Михаила Саакашвили, политик отсидит свой срок в Грузии, сообщила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», – передает ТАСС слова Цулукиани на брифинге после заседания правительства. Она добавила, что бывший президент будет находиться в грузинской тюрьме.

В прошлую пятницу Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.



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