Космонавт назвал далеким от реальности сюжет фильма «Вызов»

Сценарий фильма «Вызов» о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь в реальности невозможна, рассказал инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

«При современном развитии космической медицины и концепции оказания медицинской помощи на станции – нет», – передает РИА Новости ответ Котова на вопрос о реальности сюжета фильма о проведении операции в космосе.

По его словам, существует перечень заболеваний, медицинская помощь при которых может быть оказана на борту МКС. Речь, в первую очередь, идет о реанимационных мероприятиях. Для этого на станции имеется соответствующее медицинское оборудование, а два члена экипажа проходят подготовку в качестве парамедиков.

«С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии», – сказал он.

По словам Котова, если у члена экипажа на МКС возникли проблемы со здоровьем, то для купирования заболевания имеются аптечки с различными медикаментами, а то, что нельзя вылечить с их помощью, решается экстренной эвакуацией со станции.

«Такая концепция на околоземной орбите себя оправдала и считается оптимальной. Не существует таких резких заболеваний, которые не позволили бы человеку за четыре-восемь часов спуститься на Землю для получения квалифицированной медицинской помощи», – рассказал космонавт.

Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

По словам Котова, российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые 5 октября отправятся на МКС, в первые дни ждет тошнота, отекшее от прилива крови к голове лицо, мигрени и трудности координации движений.

«После выхода на орбиту может возникать небольшая иллюзия обратного кувырка, головокружение, но, как правило, за три часа полета сложно получить какие-то болезненные реакции. Самое интересное начнется после стыковки к МКС, начнется период адаптации к невесомости», – рассказал Котов.

По его словам, адаптация к невесомости занимает до пяти дней, при этом наземные тесты и подготовка не могут заранее показать, кто из участников полета как будет переносить невесомость. «Было множество случаев, когда при тренировках на Земле человек прекрасно переносил все центрифуги, качели, кресла, а в космосе был никакой», – рассказал он. Космонавт уточнил, что всех членов отправляющегося на МКС экипажа ждет три типа проблем: вестибулярно-вегетативные расстройства, гемодинамические изменения и сенсорно-моторные нарушения.

Симптомами первого являются тошнота и рвота, низкая физическая активность. Второе – это перераспределение крови, которая из-за отсутствия гравитации прильнет к голове. «Это вызывает головные боли, мигрени, отек лица, снижение аппетита», – рассказал космонавт.

Третье – это проблемы с координацией. «Точные движения и самостоятельные перелеты по станции в этот период будут невозможны. Попытка перелететь, оттолкнувшись ногами, может привести к травмам, ударам. В физике как: действие равно противодействию. Сильные мышцы ног, адаптированные держать вес тела, дадут импульс, а тормозить придется более слабыми мышцами руками. Не понимая, как затормозить, новички раскидывают ноги и руки «звездочкой», пытаясь зацепиться за окружающие предметы, а в итоге сгребают все за собой, как грейдер. Нередка картина, когда вслед за новичком летит облако предметов – камеры, ручки, блокноты, аппаратура», – рассказал космонавт.

Чтобы пережить фазу адаптации, в корабле «Союз» и на МКС имеются специализированные аптечки для устранения симптомов болезни движения. Но у них есть побочный эффект – седативное действие препаратов. «В моей практике был случай, когда человек проспал на препаратах почти два дня, приходя в себя, пытаясь что-то поесть», – рассказал Котов.

По его словам, киноэкипажу утром в день старта могут предложить выпить шампанского и, по желанию, очистить кишечник.

«Такая традиция (поднять бокал с шампанским утром в день вылета) действительно существует. Будет или не будет она выполнена в этот раз, не знаю. И речь, конечно, идет не о полном бокале шампанского. Наливают, скорее, для вида. Не все космонавты, особенно командиры экипажей, даже пригубляют напиток. А некоторые зачастую наливают обычную воду», – рассказал космонавт.

По его словам, речь идет о церемонии прощания, когда дублеры экипажа, сотрудники Центра подготовки космонавтов и родные членов улетающей экспедиции говорят напутственные слова, а сам экипаж – слова благодарности. Именно в этот момент в руках экипаж держит бокалы с шампанским. «Не в наших традициях во время речи стоять с пустыми руками», – рассказал Котов.

Помимо того, еще одной особенностью перед выездом из гостиницы для надевания скафандров и последующего выезда на стартовую площадку, является возможность очистки кишечника клизмой перед полетом. Особенно актуально это было при двухсуточном полете на станцию в корабле «Союз», однако киноэкипаж полетит по трехчасовой схеме, поэтому для них эта проблема не столь актуальна.

«Все на усмотрение члена экипажа. Процедура направлена на практический результат, поскольку, если откровенно говорить, туалет на корабле крайне неудобен для «подхода номер два». Неудобно как для самого участника полета, так и для других членов его экипажа. Двухсуточная программа полета мотивировала экипаж снять эту проблему. При быстрой схеме полета актуальность этого вопроса гораздо ниже», – сказал Котов.

Он добавил, что Пересильд и Шипенко предстоит пережить трудные минуты: нарастающее волнение, перегрузки и удары.

«Внутри корабля темно, светит одна тусклая лампочка. Помогут пристегнуться. Затем начнут закрывать крышку входных люков. Тем, кто боится замкнутых пространств, в этот момент не позавидуешь. Командиру до старта будет чем заняться, он летит один, без бортинженера. А вот участникам заняться будет нечем. Иллюминаторы закрыты, тусклый свет. Да, включат музыку, будет момент, когда можно будет подремать, пообщаться с членами экипажа, но внутреннее ощущение того, что время идет, что все готовится к пуску, будет нарастать», – рассказал космонавт.

Внутри корабля Пересильд и Шипенко будут слышать непривычные для них гул ракеты, щелчки аппаратуры, металлические звуки срабатывания агрегатов. Если погода будет ветреной, то будет ощущаться небольшое покачивание. «Волнение будет постепенно нарастать. Станет понятно, что обратной дороги нет и процесс не остановить, из корабля в гримерку не выйти», – отметил Котов.

По его словам, во время полета отделение четырех блоков первой ступени будет ощущаться как удары по корпусу ракеты. Когда отойдет вторая ступень, экипаж переживет наиболее жесткую перегрузку, которая дойдет до 3g – это трехкратное давление веса тела. Затем перегрузка станет минимальной.

«Это как воздушная яма при полете на самолете – аналогичные провалы, только намного жестче. А через секунду – пинок, сопоставимый с тем, как если бы в легковую машину въехал грузовик. Вроде мощный удар, но не резкий. Это скорее толчок вперед», – сказал космонавт.

Работа двигателей третьей ступени будет восприниматься экипажем как самая спокойная: перегрузка будет расти медленно, вибрации будут почти отсутствовать.

«И потом, когда ракета отталкивает корабль, самый сильный удар. Я новичков всегда предупреждал, что в такие моменты происходит удар, словно попал в дорожную аварию. А потом спокойствие. И тут ты понимаешь – все, прилетели. Космос», – рассказал космонавт.

В четверг госкомиссия разрешила вывоз «киноракеты» на стартовый комплекс Байконура.

Ранее корабль «Союз» перед стартом киноэкипажа доработали для управления одним космонавтом.

В основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, они проведут на МКС 12 суток.

До этого орбита МКС была скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой.