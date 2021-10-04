В РФ выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 25781 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 25 781 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% «не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2198, Московской области – 1733.

Всего в стране выявили 7 612 317 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 740 491 человек, из них 14 526 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 883 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 210 801 человек.

Накануне, 3 октября, в РФ выявили 25 769 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 12.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.