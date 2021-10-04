Старый купальник не выбрасываем – шьем из него многофункциональную прихватку на кухню (фото)

Чтобы домашние обязанности не были в тягость, нужно подбирать правильные аксессуары или создавать их собственными руками. Персональная прихватка поможет защититься от ожогов и станет украшением кухни. А сшить такую можно из необычного предмета.

Универсальная чашечка

Иногда случается, что купальник или бюстгальтер уже слишком старые, чтобы носить. Передаривать такие вещи бессмысленно, а выбрасывать – жалко. Но что мешает распороть ткань, пустив на хозяйственные нужды? А особое внимание стоит уделить чашечкам.

К слову, купить чашечки бюстгальтеров можно отдельно. За счет податливого материала, способного держать форму, из них получаются удобные прихватки. Они достаточно толстые, чтобы сдержать жар, а вогнутая форма сама охватывает нагретые ручки и крышки, не давая руке соскользнуть.

Подручные материалы

Особенность проекта – сдвоенная прихватка. То есть ее в равной степени удобно использовать и одной, и двумя руками. Как раз по числу чашечек! Однако придется хорошенько поработать над оформлением, для чего понадобятся:

хлопчатобумажная ткань; ленты 51 на 6 см – 2 шт.; декоративная лента; швейная машинка; иголки; нити; булавки; маркер.

Первым делом необходимо вырезать чашечки из купальника, бюстгальтера. Удалить декоративные элементы, которые будут только мешать. Нужна лишь внутренняя часть чашечки.

Подготовительный этап

Очищенную от мишуры и лишней ткани чашечку используйте в качестве трафарета: положите на лист бумаги, прижмите и обведите форму с запасом в 1,5 см. Теперь хлопчатобумажную ткань, которая будет покрытием прихватки, сложите пополам и вырезайте по форме. Повторите для второй чаши.

Вырезанная ткань должна полностью закрывать чашу с двух сторон. Следует зафиксировать булавками и наметить узор ромбами: расстояние между параллельными линиями – 3 см. Остается лишь прошить по линиям и срезать оставшуюся по краям лишнюю ткань, не затрагивая поролоновую начинку.

Практичный декор

Чтобы края не растрепались и надежно держались, их дополнительно прошивают лентой. На выходе получатся две прихватки красного цвета в белый горошек с вышитым геометрическим узором и желтым ободком. Довольно удобные сами по себе, но без ручек и крючков. Как быть?

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Тут пригодятся сохраненные желтые ленты. Их необходимо сшить вдоль длинных сторон с изнанки, соблюдая отступ в 1 см. Затем получившийся «рукав» выворачивают на лицевую сторону, проглаживают и прошивают по краю с отступом в 0,3 см. Теперь никакая грязь не попадет внутрь.

По центру можно пустить декоративную ленту, которая не только украсит, но и усилит тканевую конструкцию. Ее также пришивают по всей длине. А края фиксируют непосредственно на чашах-прихватках. Шить стоит с запасом, сделав отступ примерно в 1 см от края.

Элегантный результат

Одна чаша позволяет без труда приподнять крышку, а длины ленты достаточно, чтобы взять большую кастрюлю за ручки с обеих сторон, но избежать контакта ткани с конфоркой. Двойную прихватку можно вешать на крючок или на спинку стула, чтобы не потерялась и всегда была на виду.

Красивый и практичный аксессуар, который удобно ложится в ладонь и соответствует форме большей части кухонной утвари. И почему в магазинах такие не продают?