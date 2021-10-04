Парень из США в одиночку смог поймать аллигатора в мусорный контейнер и спас соседа, став героем дня

Такой поступок смог пощекотать нервы интернет-комьюнити, ведь подобного от Юджин Боззи не ожидал никто.

Несколько дней назад в сети появился ролик, в котором темнокожий мужчина ловит аллигатора в мусорный бак.

Всего за первые сутки видео просмотрело более 5 000 000 человек, а Юджин Боззи стал местным героем.

Всего за пару минут жителю Флориды удалось заманить огромную рептилию в мусорный контейнер, чтобы тот не проник в соседский дом.

После того как аллигатора удалось запечатать в баке, Юджин самостоятельно отвез его к ближайшему пруду, где и освободил незваного гостя.

«Я взял мусорный контейнер, чтобы аллигатор подумал, что на него двигается пасть бегемота. Мне даже показалось, что он в какой-то момент боялся больше, чем я».

После публикации ролика, интернет-сообщество было в восторге от поступка молодого человека. Некоторые даже сравнили его со знаменитым натуралистом Стивом Ирвином.

Несмотря на поток положительных отзывов сам Юджин Боззи не считает себя героем.

«Я просто сделал то, что посчитал нужным. Мне самому стало намного спокойней, когда рептилия была запечатана и никому не угрожала опасность».