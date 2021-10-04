Мнение: Продолжительность жизни в довоенном СССР

Читатели снова упомянули, что продолжительность жизни в СССР падала в начале 1930-х до 10-15 лет. Источник печального факта — знаменитое исследование Российской Академии Наук на тему демографии в СССР. Так, из таблицы 23 мы видим, что ожидаемая продолжительность жизни в ту романтическую эпоху сильно колебалась от года к году. К примеру, в относительно благополучные периоды конца двадцатых и конца тридцатых годов продолжительность жизни в довоенном СССР составляла примерно 40 лет. Непосредственно после Гражданской войны продолжительность жизни была на очень низком уровне в 20-25 лет, а в голод 1932-1933 она обрушивалась до катастрофических 11 лет.

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/naselenie/naselenie_1922-1991.pdf



Разумеется, это не значит, что советский гражданин становился в 20 лет глубоким стариком. Если только наш с вами прадед не умирал от голода или холода, шансов дожить до 70-80 лет у него было довольно много — не особо меньше, чем сейчас. Низкая средняя продолжительность жизни была вызвана, во-первых, высокой детской смертностью, а во-вторых, страшнейшим за много веков голодом — следствием принудительной коллективизации и массового экспорта зерна. Я рассказывал подробно, как считается продолжительность жизни, вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1659292.html

Было бы здорово сравнить данные по раннему СССР со статистикой Российской Империи, но, к сожалению, такой статистики мало. Самое свежее, что я видел — данные по концу 19-го века, на которые ориентироваться нельзя. Российская Империя развивалась такими быстрыми темпами, что 1917 отличается от 1897 кардинальнейшим образом, во многих отношениях это чуть ли не две разных страны.

Можно попытаться плясать от данных 1920-х. Предположим, что в Гражданскую войну жизнь народа становилась только хуже, и что на минимальное восстановление после войны ушло 5 лет. Если такие предположения верны, то продолжительность жизни в 1913 году примерно соответствовала продолжительности жизни в 1928 году, то есть составляла около 38 лет.

Есть факторы, которые могут сдвинуть эту оценку как вверх, так и вниз. К примеру, за 15 лет с 1913 по 1928 год «выстрелила» императорская программа ликбеза, отработали 140 тысяч школ Николая II. Население стало более образованным, что существенно снизило детскую смертность. С другой стороны, две войны, разруха, продразвёрстка и общая управленческая беспомощность новой власти погрузили советское общество в полуголодную нищету.

В любом случае, повторюсь, это всего лишь мои предположения, причём обывательские, не основанные на серьёзных расчётах. Если у кого-то есть данные по ожидаемой продолжительности жизни в 1913 году, пожалуйста, укажите мне на них в комментариях.

В конце двадцатых годов в СССР начались известные перемены — принудительная коллективизация, репрессии, форсированная индустриализация. Русское крестьянство, которому ранее дозволяли жить своей жизнью, пошло под реформаторский нож. Учёные оценивают людские потери за период с 1927 по 1941 год в 7 млн человек (страница 60). Это только прямые потери — погибшие от голода, расстрелянные, умершие от невыносимых условий в лагерях. Демографические потери были выше, около 13,5 млн человек.

Как показывает опыт, некоторые скажут в комментариях: «вы ссылаетесь на работу 1993 года, она ангажирована, авторы ярые антисоветчики, да и вы тоже ярый антисоветчик».

Согласиться с таким суждением сложно. Во-первых, авторы исследования — известные советские и российские демографы, титулованные специалисты. Времени с 1993 года прошло изрядно, но, например, Татьяна Леонидовна Харькова преподаёт и сейчас, можно без труда найти её в интернете, задать ей вопрос по цифрам. Обвинять авторов работы в ангажированности только на том основании, что статистические данные освещают довоенный СССР с непарадной стороны, было бы странно.

Во-вторых, все эти цифры не являются новостью. Даже самые ортодоксальные сталинисты признают, что 700 тысяч человек действительно были расстреляны в период Большого Террора, что голод 1932-1933 годов унёс миллионы жизней, что в лагерях наблюдалась высокая смертность. Конечно, при этом сталинисты говорят, что без голода не удалось бы подготовиться к войне, что репрессированные «сами виноваты», что это были необходимые жертвы, что в США было всё то же самое и так далее, и тому подобное. Но, повторюсь, самого факта не отрицает практически никто: в тридцатые годы количество погибших исчислялось миллионами.

В-третьих, идеальной статистики по демографии довоенного СССР у нас нет и не может быть: хотя бы по той причине, что в тридцатые годы Сталин расстрелял нескольких руководителей статистического ведомства, положивших «неправильные» цифры ему на стол. Раз идеальной статистики нет, приходится мириться с расчётными данными, которые дают пусть верную, но всё же только приближённую картину происходящего.

В-четвёртых, авторы исследования ссылаются на данные ЦСУ СССР — любой желающий может проверить как источники, так и расчёты демографов. Более надёжных источников у нас нет.

Таким образом, работу, которую мы обсуждаем, вполне можно считать удовлетворительно достоверной. Возможно, есть какие-то альтернативные исследования демографии этого периода, с которыми я не знаком. Если так, оставляйте ссылки в комментариях, будем обсуждать.