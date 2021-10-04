Составлен ТОП-5 важнейших витаминов для детей осенью

Медики составили ТОП-5 витаминов, которые должны осенью поступать в организм детей. Лучшим способом обеспечения детей полезными элементами является сбалансированное питание.

На пятом месте находится витамин А, который играет ключевую роль в формировании зрительных пигментов. Он поддерживает нормальную функцию иммунной системы. За счет данного элемента в волосах и коже поддерживается достаточный уровень влаги. Витамин А содержится в мясе, куриных яйцах, жирных сортах рыбы, молочных продуктах.

На четвертой позиции находится витамин В. Под этим термином понимается множество типов витаминов: В1, В2, В3, В5, В7, В9, В12. Все они выполняют свои функции в организме. Источниками витамина В являются риск, молоко, курица, картофель, хлеб, брокколи, свинина, брюссельская капуста.

На третьем месте в ТОПе находится витамин С. Дефицит данного элемента проявляется трещинками на губах, сухостью кожи. Природными источниками витамина С служат киви, цитрусовые, клубника, вишня, клюква, помидоры, смородина, облепиха, капуста.

Вторую строчку в рейтинге занял витамин D. Летом дети не испытывают нехватки в данном элементе, а сенью начинает наблюдаться недостаток. В соответствующей добавке в особенности нуждаются малыши первого и второго года жизни, чтобы правильно происходило формирование суставов и костей. Витамин содержится в сардине, лососе, сельди. Также его можно получить из яичных желтков, красного мяса, икры.

ТОП возглавил витамин Омега-3, который оказывает противовоспалительное воздействие, посредством данного элемента снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он принимает активное участие в транспортировке кислорода, также осуществления подавление синтеза гормона стресса. Источником Омега-3 является лосось, сардина, листовые овощи, семена чиа и льна, грецкие орехи.

Источник: basetop.ru