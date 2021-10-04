 

Ученые назвали максимальную продолжительность жизни современного человека

04.10.2021, 11:22, Разное
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Ученые из Европы провели масштабное исследование с участием свыше тысячи долгожителей со всего мира. В результате научной работы им удалось узнать максимальную продолжительность жизни современного человека.
Итоги исследования говорят о том, что этот показатель составляет 110 лет. В последующие после этого возраста годы состояние организма человека начинает стремительно ухудшаться. Исключением стали несколько участников научной работы, которые дожили до 114 лет, но таких долгожителей были единицы.

Ученые уверены, что со временем максимальная продолжительность жизни людей будет увеличиваться, а показатель достигнет отметки в 130 лет. Это может произойти уже до конца нынешнего столетия.

К слову, в настоящее время самой старой жительницей Земли является жительница из Японии. В январе 2021 года она отметила свое 118-летие.

Источник: inc-news.ru



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