Мнение: Пандора

Вчерашняя мировая новость – опубликованное "Досье "Пандора", в котором фигурируют политики и деятели разных стран, прячущие свои активы в офшорах. Сказать, что это новость, наверное, нельзя – особых иллюзий на тему того, что эти люди сплошь образец частности и неподкупности, не было и нет. Тем более, что офшоры – это в целом относительно легальный механизм как раз для таких действий по укрыванию непосильно нажитого.

В определенном смысле "досье" – это что-то типа расследований Навального. Практический "выхлоп" от них близок к нулю, да не для этого они и публикуются.

Смысл же публикаций (если он и есть) может иметь "заход в будущее". Какая именно в конечном итоге возникнет "новая нормальность" после нынешних трансформаций, не знает никто. Вариантов будущего пока достаточно много. Но вот в чем нет никаких сомнений, так это в том, что в "новой нормальности" потребуется новая элита. Нынешняя корнями и крючьями прицеплена к нынешней, и как ни парадоксально это ни звучит, но приближая крах нынешней системы и возникновение новой, эти люди готовят могилу для себя. Могилу в социальном смысле, конечно, хотя для многих она может стать и вполне соответствующей своему определению.

Так было всегда на всех переломах, так будет и впредь. Это естественный процесс. Какое-то очень незначительное число представителей нынешних элит, конечно, сумеют удержаться и предложат новым людям себя в каком-либо качестве, но основная масса исчезнет, как только изменятся окружающие их условия и обстоятельства.

Подобного рода компромат – это задел на будущее, когда их придется выводить из игры ускоренно и принудительно. Другой вопрос, что уход старых элит может происходить по самым разным сюжетам, и разного рода механизмы, часть из которых создаются уже сейчас, могут оказаться невостребованными, выстрелят вхолостую. Но общая суть происходящего, наверное, именно такая.

—