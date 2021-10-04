В Киеве эвакуируют людей из педагогического университета – полиция
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сейчас из университета эвакуируют сотрудников и студентов. Правоохранители уже около часа проверяют здание вуза.
В полиции отметили, что информация о минировании поступила на электронную почту Службы безопасности Украины.
Контекст:
25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.
Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.
Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения: за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет