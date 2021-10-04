 

В Киеве эвакуируют людей из педагогического университета – полиция

04.10.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейчас из университета эвакуируют сотрудников и студентов. Правоохранители уже около часа проверяют здание вуза.

В полиции отметили, что информация о минировании поступила на электронную почту Службы безопасности Украины.

Контекст:

25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения: за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.06 / Найден самый древний бассейн

02.07 / Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

18.12 / США назвали Россию угрозой для морского господства

30.03 / Австралия ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста

22.04 / Экс-депутат Госдумы РФ Гудков: Завидуют ли россияне украинцам? Конечно. Мы тоже хотим быть свободными

04.11 / Стали известны предварительные результаты президентских выборов в США

08.01 / Стоимость биткоина превысила $41 тысячу

25.07 / Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

23.03 / Верховный суд США пересмотрит отмену смертного приговора Царнаеву

30.06 / Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика