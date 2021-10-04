СБУ заявила о разоблачении хищения 2,7 млн грн в Сумской области при строительстве отделения для больных COVID-19

Вследствие преступных действий подрядной организации государство понесло убытки на 2,7 млн грн. Деньги должны были пойти на строительство отделения для приема больных COVID-19 и ремонт трех амбулаторий.

В спецслужбе сообщили, что полтавская коммерческая структура, которая в октябре 2020 года победила в соответствующем тендере, должна была сразу начать работы, чтобы в начале 2021 года построенное отделение уже принимало больных.

По версии СБУ, организаторы схемы систематически вносили ложные данные в бухгалтерские документы о якобы приобретенных стройматериалах.

Как утверждают правоохранители, большинство работ выполнили лишь “на бумаге”. Таким образом подозреваемым удалось присвоить из госфонда борьбы с пандемией 2,7 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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