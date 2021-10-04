“Как и с Каролиной 10 лет назад”. В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной

Ранее избранница экс-супруга строящей в РФ карьеру украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) редко делилась в сети совместными фото с Налчаджиоглу.

“Спасибо за приглашение”, – подписала она снимок.

“Как и с Каролиной 10 лет назад”, – отреагировали пользователи сети.

“С Каролиной тоже есть такое фото”, – написали фолловеры.

“Похожа на Каролину”, – прокомментировали фото подписчики.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

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