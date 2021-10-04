“Другого не будет”. Разумков заявил, что отзыв спикера Рады будет проходить в соответствии с регламентом

“Что касается отзыва спикера Рады. Подписные листы сначала фракции [партии “Слуга народа”], потом народного депутата [Давида] Арахамии были выданы, как и обещали, в тот же день. Аж два пакета. Я думаю, что всем хватило для заполнения, чтобы наверняка. Я вижу в СМИ, что голосование может состояться во вторник – среду, и хотел бы вам напомнить, что мы все живем с вами по регламенту”, – сказал Разумков.

По его словам, процедура отзыва спикера будет проходить по регламенту.

“Другого не будет. Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон. Потом что будет, посмотрим”, – уточнил он.

По данным “РБК-Украина”, Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова. Решающее голосование в парламенте может состояться 7 октября.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.

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