Детство. Отрочество. Путин

Президент лично переформатирует российскую школу. К чему готовиться ученикам и преподавателям?

В конце сентября официальный сайт президента РФ Kremlin.ru познакомил россиян с новыми инициативами Владимира Путина в области образования — его поручениями правительству. Президент предложил меньше задавать детям на дом и превратить конкурс «Учитель года» в телевизионное шоу. Чего еще ждать школам.

Второй дом

Поручения президента по итогам совещания, посвященного образованию, были официально опубликованы только через месяц после самого совещания, которое состоялось 25 августа перед началом учебного года.

На совещании президент ясно очертил свое видение российской школы. Он живо описал, какой она должна быть: «Чтобы развитие школы, ее обустройство было общим делом, чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали те кружки, спортивные секции и студии, которые организованы, прежде всего, по запросам ребят и по предложениям родителей, чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах».

Школа, по его словам, должна стать для детей «вторым домом». Что же для этого нужно, по мнению главы государства? Во-первых, это должна быть школа полного дня, где у детей много кружков и секций. Минпросу, Российскому движению школьников и движению «Большая перемена» в этой связи предложено проанализировать опыт самой увлекательной внешкольной активности, чтобы внедрить его в практику советников по воспитанию.

Эти советники — не то вожатые, не то парторги-комсорги, не то комиссары — уже начали работу в экспериментальном порядке в десяти регионах страны. О советниках по воспитанию президент сказал: «Такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших народов», сделав, однако, оговорку, что народов у нас много разных и это надо учитывать.

Откуда будут брать таких специалистов? Через участие в конкурсе «Навигаторы детства» Российского движения школьников; одно из поручений президента требует дать «предложения по его дальнейшему проведению с целью создания кадрового резерва специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность».

Владимир Путин фотографируется с участниками приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ, гимназий и лицеев, 1 сентября 2021 года. Фото: РИА Новости

Меньше домашки

Школа полного дня должна стать своеобразным центром для района: по вечерам, судя по президентским поручениям, в ней будут работать кружки и секции для взрослых. Детей она будет не только увлекать спортом и военно-патриотическими занятиями с участием советников по воспитанию, но и помогать им делать домашние задания. При этом домашних заданий должно быть гораздо меньше, считает президент, и, я полагаю, российские школьники и их родители в этом с ним совершенно согласны.

Перед Министерством просвещения ставится задача «проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», а также проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, подсчитать время, нужное на выполнение домашних заданий, и дать предложения по оптимизации нагрузки.

Ну и проработать концепцию школы полного дня.

С одной стороны, учителя вроде бы как должны обрадоваться: наконец-то заговорили на федеральном уровне о том, что нас давно тревожит.

А может, отменят никому не нужные и всеми ненавидимые Всероссийские проверочные работы? Может, избавят нас от бессмысленных Итогового сочинения и Итогового собеседования, от диагностических работ?

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко заметил в записи в фейсбуке:

«Вот после этого поручения многие мои коллеги обрадовались, стали мне писать, что вот, мол, «ура!», мы так долго говорили про необоснованные контрольные работы, проверки, обсуждали это на нескольких заседаниях общественного совета Рособрнадзора, в Общественной палате. (…) ВПР в общественном сознании заняли прочное место презираемых трех букв наряду с ЕГЭ, ОГЭ и ГИА. Ну и дальше понятно, напряжение дошло до президента, и вот такое решение, что надо как-то это все подсократить. Каково же было мое удивление, но поручение это со стороны чиновников было воспринято совершенно иначе. Дескать, замучили бестолковые учителя детишек своими дурацкими контрольными и самостоятельными работами, проводят их кто, кому, когда вздумается. А надо установить единый график всероссийских проверочных работ и только по нему и контролировать учебные результаты. А вся эта учительская самодеятельность по проведению контрольных давно всех достала. Нужны ясные единые контрольные работы на всю страну и нечего там выдумывать». «Проблема обществом и властью видится диаметрально противоположно. А вы как думаете, что имел в виду Владимир Путин?»

Фото: РИА Новости

Скорее всего, действительно, централизованные диагностические работы и ВПР останутся как необходимые для «мониторинга качества образования». А от учителей просто потребуют не задавать домашки — продолжая при этом требовать освоения программы в полном объеме. Президент же сказал, что школа должна дать детям «фундаментальные знания». Государственные стандарты (ФГОСы), кажется, никто не собирается пересматривать, чтобы уменьшить объем невероятно раздутого предметного содержания (да если бы и стали, какая бы колоссальная началась дискуссия об оглуплении нации). Напротив, это самое предметное содержание для ФГОСов только что уточняли, как того требовало одно из прошлых поручений президента, и прописывали максимально подробно.

Дополнительных часов тоже ждать не приходится — да и жестоко бы это было по отношению к детям — Санпины (санитарные нормы) не позволят. И слава богу. А значит, программу, которая и так несется галопом по европам, придется еще больше спрессовывать и стискивать, чтобы упихнуть в детские головы требуемое количество «дидактических единиц», закрепленное в стандартах, в кратчайшие сроки, без повторения и закрепления.

Интернет детям — под контроль

Еще одно поручение, которое тревожит учителей, связано с цифровой образовательной средой. Президент поспешил успокоить граждан, сказав, что цифровизация — это дополнение к традиционному образовательному процессу, а не его замена. Цифровизация школ продолжается: школы получат доступ к скоростному интернету. Однако государство будет жестко контролировать доступное детям медиапространство. Одно из поручений содержит требование «об установлении государственного регулирования оборота информационной продукции для детей, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». (Кстати, можно ли будет детским писателям без государственного разрешения публиковать в Сети свои стихи и сказки?)

Другое поручение говорит о том, что с 1 января 2023 г. в школах будут применяться «исключительно государственные системы (ресурсы)… с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженные с обработкой персональных данных обучающихся».

Пока это выглядит так, что учителя не смогут пользоваться даже привычным и удобным Гугл-классом:

ведь он обрабатывает такие персональные данные школьников, как имя, фамилия, оценки, адрес электронной почты. Частные компании, работающие в области образовательных технологий, совершенно не в восторге от этой инициативы: их вытесняют с рынка.

Те образовательные продукты, которые не собирают личных данных, будет подвергать экспертизе и лицензировать Министерство просвещения.

Фото: РИА Новости

Образование больше не услуга

Часть поручений президента связана с повышением престижа учительской профессии: в первую очередь, это требование устранить из нормативных документов так обижающее учителей страны понятие «образовательная услуга». Кроме того — создание телешоу на базе Всероссийского конкурса «Учитель года России» и его трансляция на общероссийском канале «с использованием зрелищных креативных подходов» за счет федерального бюджета. Президент уже не в первый раз предлагает эту идею; как раз в августе он говорил о том, что такой конкурс должен быть таким же зрелищным, как «Форт Боярд».

Учителя несколько содрогнулись, представив себе, как бродят по лабиринту в темноте, извлекают ключ из банки, полной живых тараканов, вылезают из запертых клеток. И хотя президент сказал, что учителям не надо будет прыгать и бегать, его богатая идея вызывает в памяти целый спектр реалити-шоу, от «Последнего героя» до «Дома-2», и целую вереницу креативных решений, вплоть до SMS-голосования.

И сразу становится понятно, что для того, чтобы быть хорошим учителем и для того, чтобы стать победителем всероссийского реалити-шоу, нужны совсем разные качества.

Но конкурс этот будет не единственным: одно из президентских поручений требует изменить подход к проведению конкурсов профессионального мастерства для педагогов, увеличить их количество, увеличить число получателей премий — и широко освещать такие конкурсы.

Если не будут заставлять в них участвовать — я только за. Но что-то мне подсказывает, что будут.

В одном из поручений упоминается «совершенствование системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом введения национальной системы учительского роста»; остается ломать голову, станет ли участие в профессиональных конкурсах со всенародной трансляцией неотъемлемой частью национальной системы учительского роста — или как-то получится отсидеться в тишине, зарывшись в тетрадки.

Наконец, о хорошем. Некоторые поручения президента касаются инклюзии, которая так буксует в российских школах из-за того, что не обеспечена ни кадрами, ни деньгами, ни методиками. В поручениях содержится требование увеличить число бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» и включить в программу подготовки педагогических работников модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии. А детей с особыми образовательными потребностями активнее включать во всякого рода конкурсы и олимпиады.

Осталось упомянуть капитальный ремонт сельских школ и их превращение в своеобразные культурные центры с библиотеками, спортзалами, центрами госуслуг; проектирование городских школ «в условиях стесненной городской застройки»; мероприятия по профориентации, театральные, профессиональные и прочие конкурсы для школьников.

В общем, школа будущего, видением которой поделился президент, — это модернизированная советская школа со множеством кружков, с живой продленкой, с пионервожатыми и серьезным идеологическим воспитанием, со строгим государственным контролем и компьютерной поддержкой, получившей одобрение там, где надо. А по телевизору идет конкурс «А ну-ка, девушки!» (они как раз соревновались по профессиям). Все стабильно, все вечно.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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