Метеоролог пообещал жителям Центральной России продолжение “золотой осени”

Жителей Центральной России ждет продолжение “золотой осени”. Соответствующим прогнозом поделился метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни в регионе будет солнечно и безветренно. Такая погода продержится, как минимум – до пятницы. При этом ожидаются рекордно высокие показатели атмосферного давления – до 762-764 миллиметров ртутного столба, сообщает телеканал “360”.