В Москве появилось жилье площадью 9 квадратных метров

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04.10.2021, 10:42, Разное
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В Москве впервые появились жилые апартаменты площадью всего девять квадратных метров. Жилье расположено в одном из многофункциональных комплексов в районе Вешняки.

Риелторы отметили, что в основном комплекс будет состоять из студий площадью около 17 квадратных метров, но в нем будут и другие “микроквартиры”. Аналитики считают, что застройщики начали сокращать размеры жилья для снижения его стоимости на фоне планомерного роста цен на недвижимость, сообщает телеканал “360”.



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