«Комитет защиты национальных интересов» представил данные о вмешательстве Британии в дела РФ

«Комитет защиты национальных интересов» проанализировал служебные документы посольства Великобритании в России, свидетельствующие о вмешательстве во внутреннюю политику России.

Ранее в Сеть попали документы британской правительственной организации Global Britain Fund, в которых представлен отчет о работе посольства Лондона в России. Как отмечает Telegram-канал «Кремлевская прачка», «в документах указаны конкретные направления работы британцев (правозащитная тематика, гуманитарное сотрудничество)».

«Среди выложенных служебных документов есть отчет о проектной деятельности посольства Великобритании в Москве за 2018-2019 годы. В этот период британское посольство профинансировало в общей сложности 35 проектов в РФ. Объем финансирования составил 2 107 553 фунта стерлингов (примерно 175 095 502 рублей по среднегодовому курсу за 2018-2019 гг.)», – сообщил комитет в Telegram.

Отмечается, что среди получателей британских денег оказались организации, признанные в РФ иностранными агентами. Например, среди них присутствуют организации, занимающиеся пропагандой ЛГБТ-ценностей и отстаиванием интересов «уязвимых групп».

По данным комитета, в материалах о финансировании проектов в 2019-2020 годов перечислены основные направления и цели, определенные программным бюджетом Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Global Britain Fund, GBF). Самым крупным по финансированию направлением является поддержка Великобританией гражданского общества и прав человека в России, под которое традиционно маскируется поддержка общественно-политических инициатив в стране. Данное направление составляет 57% от общей суммы финансирования.

В свою очередь, материалы о финансировании проектов в 2020-2021 годов представлены 20 проектными заявками на общую сумму финансирования со стороны британского МИДа около 760 млн рублей. Среди медиаресурсов, подавших заявки на финансирование, например, представлены СМИ-иноагент «Медиазона» (фигурирует дважды, один проект совместно с другой организацией-иноагентом «Зона права») и информационный портал «Такие дела».

«Таким образом, можно утверждать, что посольство Великобритании в Москве в течение многих лет целенаправленно оказывает влияние на внутренние дела России. Инструментом выступают финансируемые посольством проекты российских НКО и СМИ (в т. ч. признанные иностранными агентами), а также зарубежные организации», – говорится в сообщении.

Напомним, телеканал RT опубликовал материал «Антикремлевские СМИ и блогеры: документы Anonymous указывают на усилия властей Британии по ослаблению влияния России», основанный на утечке документов, предположительно, принадлежащих МИД Великобритании. Из этих данных следует, что Лондон через посредников поддерживает работу различных информационных изданий, в частности, «Медузы*» и «Медиазоны», а также сформировал тайную сеть влиятельных персон в русскоязычном сегменте социальных сетей.