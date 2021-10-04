 

Космонавт рассказал, почему не выполняется «гагаринская» традиция

04.10.2021, 10:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после введения в гардероб космонавтов подгузников, рассказал инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.

«По поводу «сходить на колесо». С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет», – цитирует РИА Новости космонавта.

По его словам, традиция началась с того, что автобус с первыми космонавтами останавливался на полпути к стартовой площадке и ждал, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Цель остановки – обеспечить безопасность космонавтов. Точно с такой же целью автобус останавливается и сейчас.

«Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время», – рассказал Котов.

Сейчас, отметил он, во время такой остановки вместо того, чтобы члены основной экспедиции выходили из автобуса, наоборот, к ним в автобус приходят члены дублирующего экипажа, чтобы напутствовать, пожелать удачного полета, поскольку дальше дублеры не поедут, они будут смотреть за пуском с наблюдательного пункта.

Напомним, в августе 2019 года гендиректор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал, что новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» не получат ширинку, а значит, лишат космонавтов возможности соблюсти гагаринскую традицию – помочиться перед стартом на колесо автобуса.



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