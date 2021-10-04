В ОДВЗЯИ заявили о подготовке Вашингтоном новой ядерной доктрины

США дали понять, что работают над новой ядерной доктриной, сообщил исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд.

Флойд заявил, что «в США очень важный процесс и документ в этой сфере – ядерная доктрина», передает РИА «Новости».

«Судя по всему, каждый президент пересматривает ее. Администрация США дала ясно понять, что начала этот процесс и в будущем опубликует доклад по новой ядерной доктрине. Безусловно, я с нетерпением жду результата размышлений администрации США относительно ядерной доктрины», – отметил он.

Представитель ОДВЗЯИ также опроверг звучавшие в США предположения о том, что РФ якобы не соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: «Я не видел никаких свидетельств этого».

Флойд также сообщил, что посещал Вашингтон в сентябре и «провел полезные встречи с высокопоставленными чиновниками новой администрации, госдепа и департамента энергетики», он «слышал серьезные заявления о поддержке ДВЗЯИ».

«Иными словами, у меня не осталось сомнений в приверженности администрации Байдена договору», – подчеркнул он.

При этом представитель организации отметил, что для ратификации ДВЗЯИ в США требуется больше, чем просто поддержка новой администрации.

«Необходимо получить две трети голосов в поддержку в рамках их законодательной системы, а это маловероятно с ее текущим составом. США готовы показывать нам свою приверженность всеми возможными способами. Их поддержка, как и поддержка других стран, очень важна. Мы все очень хотели бы, чтобы США ратифицировали договор, но нужно быть реалистами», – добавил Флойд.

По его мнению, возможная ратификация договора Вашингтоном стала бы положительным сигналом, но не стимулом другим странам сделать то же самое.

«Каждое суверенное государство будет принимать решения самостоятельно, и я буду работать со всеми странами и стимулировать их к ратификации ДВЗЯИ, независимо от того, ратифицирует ли его Вашингтон», – заключил он.

Напомним, США подписали ДВЗЯИ в 1996 году, однако тремя годами позже конгресс отклонил ратификацию договора, сославшись на необходимость обеспечения надежности ядерного арсенала США и ограниченные возможности создаваемого верификационного механизма по обнаружению ядерных взрывов малой и сверхмалой мощности.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Он вступит в силу через 180 дней после ратификации всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать.

Список этих стран определен Международным агентством по атомной энергии. Тридцать шесть из них, в том числе Россия, договор уже ратифицировали. Однако еще несколько стран, в том числе США, до сих пор этого не сделали.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, РФ надеется, что уже в ближайшее время удастся создать условия для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Также Москва назвала условие соблюдения моратория на ядерные испытания.