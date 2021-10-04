Родившимся 4, 13, 22 и 31 в октябре нельзя носить желтый цвет: нумерологи дали советы на октябрь по дате рождения

В нашей статье будет представлен нумерологический прогноз на октябрь по дате рождения. Эта информация будет полезна всем, кто читает гороскопы, верит в астрологические предсказания. Если вам нравится нумерология, то читайте статью дальше.

Прогноз для числа «1», для тех, кто родился 1, 10, 19 и 28 числа

Для генеральных директоров, управляющих компаниями и председателей октябрь станет чрезвычайно благоприятным. Позитивные, изобретательные, креативные люди смогут хорошо себя показать на работе. Для партнерского бизнеса октябрь может оказаться не лучшим.

Также не стоит расслабляться, так как не исключены различные стрессовые ситуации. Не следует пить по несколько чашек чая. Кроме этого, избегайте фаст-фуда, иначе у вас могут возникнуть проблемы с желудком.

Хорошо будет носить вещи белого цвета, а вот от коричневых стоит отказаться.

Прогноз для числа «2», для тех, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа

Вы будете легко приспосабливаемы, гибки и всегда будете чувствовать себя комфортно в своем деле. Бизнес, которым вы владеете или которым управляете, также станет устойчивым благодаря вашему трудолюбию, навыкам и лидерству.

Со здоровьем все будет хорошо и физически, и морально. Вы можете заниматься легкой йогой, чтобы поддерживать форму.

Избегайте ношения темно-синих вещей. Лучше надевайте кремовую одежду.

Прогноз для числа «3», для тех, кто родился 3, 12, 21 и 30 числа

Октябрь окажется невероятным для всех предприятий, связанных с творчеством, общением и презентацией.

Возможно, вам придется выступать и проводить множество встреч и деловых мероприятий как в стране, так и за рубежом. Убедитесь, что ваше горло и голос в порядке. Полоскание горла два раза в день будет полезным. Откажитесь от употребления алкоголя.

Выбирая вещи для своих образов, откажитесь от ношения фиолетовых. Лучше надевайте белую одежду.

Прогноз для числа «4», для тех, кто родился 4, 13, 22 и 31 числа

Любой бизнес, связанный с домами, строительством или архитектурой, будет процветать. Участятся командировки. Могут возникнуть боли в спине, поэтому не перенапрягайтесь. Береги свою спину.

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Пока не носите желтые вещи. Создавая образы, выбирайте одежду небесно-голубого цвета.

Прогноз для числа «5», для тех, кто родился 5, 14 и 23 числа

Если вы планируете запустить свой видеоблог о путешествиях или что-нибудь, связанное с перевозками, то октябрь – подходящее время для вас. Бизнес, связанный с бухгалтерским учетом, наукой, статистикой и публичными выступлениями, будет преуспевать.

Да, могут возникнуть некоторые юридические сложности в некоторых компаниях, но все они будут решены в свое время. Вас может беспокоить головная боль, поэтому расслабьтесь и не переусердствуйте из-за рабочего давления.

Избегайте ношения небесно-голубой одежды, обратите внимание на оранжевую.

Прогноз для числа «6», для тех, кто родился 6, 15 и 24 числа

Октябрь 2021 года будет отличным месяцем для любого бизнеса, связанного со здоровьем, медициной, ресторанами или товарами для дома. Если вы планируете приготовить домашнюю еду, посетить спа-салон или заняться недвижимостью, октябрь – самый благоприятный месяц для этого. В этом деле вы получите денежные поступления.

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Избегайте фаст-фуда, так как расстройство желудка после потребления такой пищи может беспокоить вас в течение нескольких дней. Не носите черные вещи, лучше отдайте предпочтение светло-оранжевым.

Прогноз для числа «7», для тех, кто родился 7, 16 и 25 числа

Встречи, командировки и туры заставят вас полететь в зарубежные страны. Для большинства предприятий октябрь будет довольно продуктивным. Многие независимые бизнес-решения будут иметь решающее значение для процветания дела.

Следите за своим кровяным давлением в течение месяца. Можете поделать легкие упражнения.

Избегайте ношения вещей лавандового цвета, обратите внимание на светло-лимонную одежду.

Прогноз для числа «8», для тех, 8, 17 и 26 числа

Любой бизнес, связанный с юридическими, финансовыми и инвестиционными услугами, будет процветать. Вы можете рассчитывать на получение новых деловых контрактов. Все ваши главные бизнес-решения в октябре будут продуктивными.

Ожидайте несколько заграничных поездок для встреч, дискуссий и конференций. Постарайтесь соблюдать режим питания и не пропускайте приемы пищи из-за работы.

Избегайте ношения одежды черного цвета, обратите внимание на оранжевую.

Прогноз для числа «9», для тех 9, 18 и 27 числа

Если вы хотите что-то изменить в своем бизнесе, то сейчас самое время. Если планировались расширения дела, то данный период тоже для этого подходит. Обладая лидерскими качествами, вы с легкостью преодолеете множество препятствий в этом месяце.

Вы можете заразиться гриппом, поэтому займитесь йогой, так как это поможет вам повысить иммунитет.

Избегайте ношения вещей золотого цвета, обратите внимание на бордовую одежду.