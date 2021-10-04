 

Археологи на Гибралтаре приникли в пещеру, в которой 40 000 лет назад жили неандертальцы

04.10.2021, 10:32, Разное
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Многие предполагают, что с её помощью ученые смогут узнать нечто новое о жизни древних людей.

В начале 2012 года археологи начали изучение комплекса пещер Горама, расположенного в юго-восточной части Гибралтара.

До недавнего времени никто не мог попасть в один из разрушенных блоков, который назвали Авангард.

Фото: © Clive Finlayson/Gibraltar Museum

Но в августе 2021, группе археологов все же удалось проникнуть в одну из засыпанных частей, благодаря образовавшейся бреши в стене. Внутри исследователей ждала небольшая комната со множеством свисающих сталактитов.

После детального изучения, археологи обнаружили кости животных, раковины моллюсков, каменные орудия труда и молочные зубы.

Эти находки указывают на то, что внутри пещеры проживали неандертальцы, так как возраст всех найденных артефактов превышает 40 000 лет.

Фото: © Gibraltar National Museum

Также ученые предположили, что, если удастся проникнуть глубже, возможно, они смогут обнаружить захоронения древних людей. Если исследователи правы, это будет одна из самых важных находок последнего тысячелетия.



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