Составлен ТОП автомобилей 2021 года по безопасности пассажиров на задних сиденьях
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Эксперты составили рейтинг автомобилей, опираясь на показатель безопасности пассажиров, находящихся на задних сиденьях. ТОП возглавила машина Toyota Sienna.
Обычно производители уделяют больше внимания безопасности водителя и пассажира, сидящего рядом. Эксперты отметили, что 40% автомобилей, продающихся на рынке США, обладают преднатяжителями задних ремней. Напоминания о необходимости пристегнуться содержится в 30% моделей. Если говорить о задних подушках безопасности, то ими могут похвастаться 25% продающихся транспортных средств.
В рамках составления рейтинга принимались во внимание удобство установки бустера или детского кресла, напоминание о ремнях, их механизм, конструкция подголовников. ТОП возглавил автомобиль Toyota Sienna. На втором месте расположился седан идет Nissan Rogue, а тройку лидеров замкнул идет Nissan Rogue. В рейтинг также попали Nissan Pathfinder и Honda Civic. За ними с большим отрывом по балам расположен Mitsubishi Outlander.
Худшие результаты в в этом году показал седан класса «бизнес» Genesis G80. Если говорить о моделях 2022 года, то на последней позиции находится компакткросс Volkswagen Taos.
Источник: motor.ru
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