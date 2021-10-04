Составлен ТОП автомобилей 2021 года по безопасности пассажиров на задних сиденьях

Эксперты составили рейтинг автомобилей, опираясь на показатель безопасности пассажиров, находящихся на задних сиденьях. ТОП возглавила машина Toyota Sienna.

Обычно производители уделяют больше внимания безопасности водителя и пассажира, сидящего рядом. Эксперты отметили, что 40% автомобилей, продающихся на рынке США, обладают преднатяжителями задних ремней. Напоминания о необходимости пристегнуться содержится в 30% моделей. Если говорить о задних подушках безопасности, то ими могут похвастаться 25% продающихся транспортных средств.

В рамках составления рейтинга принимались во внимание удобство установки бустера или детского кресла, напоминание о ремнях, их механизм, конструкция подголовников. ТОП возглавил автомобиль Toyota Sienna. На втором месте расположился седан идет Nissan Rogue, а тройку лидеров замкнул идет Nissan Rogue. В рейтинг также попали Nissan Pathfinder и Honda Civic. За ними с большим отрывом по балам расположен Mitsubishi Outlander.

Худшие результаты в в этом году показал седан класса «бизнес» Genesis G80. Если говорить о моделях 2022 года, то на последней позиции находится компакткросс Volkswagen Taos.

Источник: motor.ru