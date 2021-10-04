 

Названы гонорары звезд за выступление на новогодних корпоративах

04.10.2021, 10:28, Разное
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Приближается период новогодних праздников, когда гонорары звезд достигают огромных сумм. Журналисты «Телепрограммы» выяснили, во сколько обойдется вступление популярных артистов на корпоративе.
За 1-1,5 миллиона рублей готов выступить рэпер Джиган. Аналогичные гонорары требуют Владимир Кузьмин, Тимур Родригез, Стас Пьеха, Наташа Королева, Стас Костюшкин. От трех до четырех миллионов рублей зарабатывают во время новогодних праздников Дима Билан, Леонид Агутин, Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Любовь Успенская и Юрий Шатунов. Что касается групп, то за сумму от 1,5 до 2,5 миллионов рублей готовы выйти на сцену на закрытой вечеринке «Руки вверх», «Звери», Artik Asti, «Иванушки International».

Если заказчик захочет посмотреть на живое выступление Михаила Шуфутинского, Владимира Преснякова, Лолиты, Клавы Коки, Ольги Бузовой, Полины Гагариной, Джонни или Зиверт, то придется раскошелится на 4-5 миллионов рублей. Добавив к этой сумме 1-2 миллиона, удастся пригласить Моргенштерна, однако если концерт состоится после 20 декабря, то сумма увеличится до 5 миллионов рублей. За аналогичный гонорар можно пригласить Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева или Софию Ротару. Если же заказчик регулярно приглашает определенных звезд, то ему могут предложить скидку.

Самыми высокооплачиваемыми артистами являются Григорий Лепс, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, группы «Мумий Тролль», «Би-2». Они требуют от 7 до 8 миллионов рублей за выступление на закрытом мероприятии. Стоит отметить, что если вечеринка состоится в новогоднюю ночь, то сумма за выступление увеличивается на 25%.

Источник: teleprogramma.pro



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