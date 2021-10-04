Ученые во время 3D-сканирования в Турции обнаружили «Ноев ковчег»

Ученые из Стамбульского университета в Турции провели 3D-сканирование горы Арарат. В ходе исследования удалось обнаружить искусственный объект, который может быть «Ноевым ковчегом».

Предполагается, что именно на холмах указанной горы и располагаются фрагменты библейского ковчега. В 50-х годах прошлого столетия ученый-картограф Ильхан Дурупинар заявил об обнаружении следа от лодки, расположенного на вершине у города Догубаязит. Недавно турецкие эксперты вместе с американскими исследователями провели 3D-сканирование вулкана Тендюрек, во время которого были найдены каменные образования под поверхностью с соответствующими Ноевому ковчегу размерами. Длина объекта составляет около 150 метров.

Ученые Фетхи Ахмет Юксель и Эндрю Джонс уверены, что проделанная работа может стать доказательством существования библейского судна. Для этого исследователи планируют дальнейшие работы в данной местности, после чего выступят с заявлением.

Источник: actualnews.org