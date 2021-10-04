Le Figaro – «хотим жить и работать спокойно» — в Париже прошёл митинг против легальных наркопритонов

В Париже прошёл митинг жителей столицы и пригорода, обеспокоенных ситуацией с курением и торговлей крэком в жилых районах города, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, среди прочего, демонстранты выступили против планов мэрии открыть в столице центры для безопасного приёма наркотиков. По мнению участников акции, эта мера привлечёт в спокойные районы города наркоманов и наркоторговцев.



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Около сотни жителей Парижа и соседнего департамента Сен-Сент-Дени собрались в субботу 2 октября на площади Сталинградской битвы, чтобы заявить о своём негодовании в связи с торговлей крэком в столице и пригороде, пишет Le Figaro. В частности, протестующие выступают против открытия новых комнат для безопасного приёма наркотиков в Париже, адреса которых пока неизвестны. Они опасаются, что их разместят без консультации с местным населением рядом с жилыми районами или магазинами. При этом участники демонстрации выступают за «обеспечение достойного лечения для наркоманов», отмечает издание.

44-летний Жиль пришёл на демонстрацию со своими двумя дочерьми. «Я живу на Страсбургском бульваре в 10-м округе. У нас и так очень много проблем по соседству: оккупация общественных пространств, незаконная торговля всех мастей, проститутки, дилеры… Они хотят добавить ещё и специальные комнаты для курильщиков крэка, притом что качество жизни уже ухудшилось», — сетует он.

«Я ежедневно вижу драки у своего дома. Есть ещё и несколько точек продажи наркотиков. Район действительно не из приятных. Когда бардака становится слишком много, мы меняем маршрут, чтобы дети не видели слишком много проблем», — продолжает отец семейства. Он обеспокоен тем, что возможное размещение комнаты для приёма наркотиков в районе Парижских бульваров вызовет «приток наркоманов и торговцев наркотиками».

Мари взяла на акцию протеста четырёхмесячного сына. Она живёт в районе Пельпор в 20-м округе. Ранее городские власти обсуждали проект по созданию в этом квартале Центра приёма наркоманов рядом с начальными школами, однако позже мэрия Парижа официально отказалась от него. «Я солидарна с другими жителями. Проект создания центра в Пельпоре был прекращён, но мы всё ещё настороже и продолжаем следить за тем, что происходит», — говорит женщина, купившая квартиру в Пельпоре всего четыре месяца назад. Эта молодая мать семейства боится пережить то же, с чем столкнулась в районе Криме 19-го округа, откуда недавно переехала.

«Я видела, как район деградировал, по нему стали бродить одичавшие люди, которые справляли нужду прямо на улице. Жить там стало невыносимо. Я старалась не возвращаться домой поздно вечером или брала такси в этом случае», — объясняет она.

«К нашим детям пристают молодые люди у выхода из школы. Неужели мы будем это терпеть?» — обратился к толпе в микрофон с вопросом основатель ассоциации «Париж против крэка» Тарак Сасси . «Нет!» — скандировали в ответ протестующие, многие из которых пришли с семьями. Позже на трибуне его сменила представительница коллектива «Нет крэку в 20-м округе» Луз Каррено Мьель. «Мы хотим иметь возможность работать и жить спокойно!» — сказала она.

Затем слово взяла жительница района Барбес Самия, «не склонная к политкорректности». «Париж превратился в свалку, он деградирует каждый день. Дилеры торгуют наркотиками перед торговыми центрами, и никто и бровью не ведёт. Можно подумать, мы живём в фавеллах!» — негодовала она, напомнив о нападениях и кражах на улицах. «Нас считают злодеями, и с нами обращаются, как с фашистами, потому что мы хотим обсуждать размещение комнат для приёма наркотиков», — посетовала молодая женщина.