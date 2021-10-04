 

В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы “Вышиваный. Король Украины”

04.10.2021, 10:10, Новости дня
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Музыку для оперы написала композитор Алла Загайкевич, продюсером проекта является Александра Саенко. Главную роль исполнил украинский актер Владимир Козлов. Сюжет оперы посвящен эрцгерцогу Вильгельму фон Габсбург-Лотарингскому, известному как Василий Вышиваный. Премьера оперы готовилась четыре года.

Фото: Александр Шахматов

Всего в постановке задействовано около 200 артистов, а ее общая стоимость превышает 17 млн. грн, что делает ее самой дорогой оперой в Украине, отмечается в релизе, предоставленном пресс-службой театра интернет-изданию “ГОРДОН”.

Во время представления на сцене была возведена трехъярусная алюминиевая конструкция с пандусом – ее вес составляет около 5 тонн, а стоимость превышает 2,3 млн грн. Одновременно на конструкции помещается около 60 актеров.

Идея создания этой декорации принадлежит режиссеру-постановщику оперы, генеральному директору и художественному руководителю Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франка Ростиславу Держипольскому.

“Фигура Вышиваного напоминает, сколь циклична история, насколько события 1918–1920 годов в чем-то созвучны событиям в Украине сегодня. Вот это балансирование между государственностью и безгосударственностью, попытка защитить себя, реализоваться. Очень важная вещь, за которой мне крайне интересно наблюдать, – это принятие украинской идентичности. Это процесс крайне сложный, но и необыкновенно трогательный, он заставляет какие-то важные вещи переосмысливать, те или иные ценности принимать или же отметать”, – прокомментировал работу над либретто Жадан.

По словам писателя, при этом Вышиваного не стоит подвергать излишней героизации. 

“Был ли он хорошим политиком? Вряд ли. Было ли его увлечение Украиной в какой-то степени экзотизированным? Возможно. Допускал ли он ошибки? О, наверняка. Но более трех десятилетий, до самой смерти, он не предавал свою мечту о становлении Украины, искал различные способы ее реализации, пусть и не всегда удачные. Это делает его достойным как минимум изучения и внимания. Кстати, такие сюжеты неплохо бы привлекали подростков к изучению истории. Биография Вышиваного невероятна, чего там только нет: любовь, интриги, деньги, большая политика, войны, религия, проблемы с родителями”, – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/operavyshyvaniy/videos/236006091824929/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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