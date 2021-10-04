“Дикий секс с мужем”. Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне

По словам певицы, для этого ей нужно встать в 6 утра и выйти на пробежку, в 7 утра быть в зале, выпить фреш из трав, взять урок испанского языка, уделить время бизнесу и заработать миллион, накормить сына Гектора, позаниматься с ним чтением и математикой.

“Где-то между испанским и совещанием – утренний секс с мужем. Дальше постинг у себя в ленте с действительно важной, меняющей жизни людей мыслью. Создание нового хита”, – написала она.

После завтрака Седокова предпочла бы устроить совещание на тему своей певческой деятельности и нового благотворительного проекта.

“Математика с Гектором по дороге на теннис Гектора и [дочери] Алины. Продуктивный разговор о жизни с Алиной. (…) Семейный счастливый обед, на нем по телефону с нами обедает [дочь] Моника. А лучше не по телефону, а рядышком. (…) Дневной сон, чтобы накопить силы перед вечерним рывком”, – отметила исполнительница.

Также Седокова уделила бы время косметологу, работе над новым проектом по инвестициям и составила план своей жизни на три месяца, год и пять лет вперед. Вечер она бы провела с детьми и мужем.

“Не ужинаю. Без винишка. Мятный чай. Счастливая вечерняя прогулка на закате. Час чтения перед сном. Дикий секс с мужем. Сон наступает без сериала. В 22.00. Я просыпаюсь и говорю себе: “Аня, ты такая молодец!” – завершила она распорядок дня.

Исполнительница сопроводила пост роликом, в котором показала свои голые ноги и бокал шампанского между ними.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери: Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Гектор (2017) от российского бизнесмена Артема Комарова.

Свадьба Седоковой и Тиммы состоялась в сентябре 2020 года.

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