 

Убийство шестилетней девочки в Харьковской области. Прокуратура просит применить к подозреваемому “воспитательные меры”

04.10.2021, 10:10, Новости дня
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Прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве.

В релизе подчеркнули, что подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности.

Контекст:

Шестилетняя девочка пропала вечером 28 июля. По словам матери, она ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, и не вернулась. Тело девочки нашли в заброшенном доме в Старом Салтове около полуночи.

В прокуратуре сообщили, что вероятным убийцей может быть 13-летний сосед ребенка. Мать подростка не верит, что он мог совершить убийство, однако старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов сказал, что ребенок признался в этом.

Полиция открыла производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

29 июля подростка поместили в приемник-распределитель на 30 дней. В конце августа суд оставил его под стражей, отклонив ходатайство адвоката.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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