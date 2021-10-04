Ярославских дворникам предлагают зарплату 20 тысяч рублей

За последний год количество вакансий в Ярославской области выросло на 58%.

При сохранении умеренного уровня конкуренции в пользу соискателя – 3 резюме на вакансию. Средняя предлагаемая заработная плата по региону составляет 39,4 тысяч рублей, что на 20% ниже средних российских зарплат.

Лидерские позиции по уровню предлагаемых оплаты труда в профессиональных областях сохраняет «Высший менеджмент» – 55,3 тыс. рублей. Второе место делят «Безопасность» и «Автомобильный бизнес», где работодатели в среднем предлагают 45,6 тысяч. Третье место – «Строительство, недвижимость» и 45,3 тысяч рублей.

Замыкают рейтинг «Госслужба и НКО» (31,7 тыс. руб.), «Бухгалтерия» (33,5 тыс. руб.), «Закупки» (34,4 тыс. руб.).

При этом, в сентябре, с наступлением осени, количество вакансий дворников увеличилось на 56% по сравнению с предыдущим месяцем и составило около 150 штук. А если сравнивать с сентябрем 2020 года, то количество предложений о работе для дворников увеличилось на 88%.

Средняя предлагаемая зарплата дворника в Ярославской области составляет 20 тысяч рублей. Чаще всего предложения размещаются компаниями из профессиональных областей «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг».

В 95% случаев опыт работы от дворника не требуется. Большинство вакансий (71%) предусматривают полную занятость на полный рабочий день (59%). Из требований работодатели чаще всего предъявляют ответственность, исполнительность, аккуратность и пунктуальность.

Средняя ожидаемая заработная плата соискателей на вакансию дворника составляет 25 тысяч рублей. 47% соискателей имеют опыт работы более 6 лет. В качестве ключевых навыков указывают владение ПК, умение работать в команде и грамотную речь. 84% рассчитывают работать полный день.

Самым высокооплачиваем предложением для дворника (заработная плата до 60 тысяч рублей) в сентябре стала вакансия клинера, размещенная клининговой компанией. Предложением с наиболее низкой оплатой (3,5 тысячи рублей) оказалась вакансия дворника, размещенная компанией по управлению и эксплуатации недвижимости.