Назван способ извлечь максимальную пользу из гречки

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04.10.2021, 9:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГречка – один из наиболее популярных продуктов в России, но чтобы сварить не только вкусную, но и полезную кашу, нужно знать ряд особенностей приготовления, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Белоусова отметила, что гречка может стать идеальным завтраком: она дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, но при этом менее калорийная, чем, например, овсянка, передает радио Sputnik.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на небольшом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», – сказала врач.

Чтобы каша получилась рассыпчатой, нужно сделать то, что сейчас помнят очень немногие: «Бабушкин рецепт: как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо».

Белоусова указала, что железо, которым богата гречневая крупа, медленно усваивается организмом, но если в кашу порезать паприку и помидоры или запить ее апельсиновым соком – то есть добавить витамина С – железо начинает усваиваться гораздо активнее, практически так же, как из мяса.

Ранее в Роспотребнадзоре включили гречку в перечень продуктов, помогающих при восстановлении после коронавируса.



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