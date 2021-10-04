Опрос спрогнозировал победителя парламентских выборов в Чехии

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04.10.2021, 9:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦентристское политическое движение АНО («Акция недовольных граждан»), возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, имеет самые высокие шансы победить на выборах в Палату депутатов парламента 8-9 октября, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения агентства «Медиан».

За кандидатов движения АНО готовы проголосовать 25,2% участников опроса. Коалиция «Вместе», в которую входят Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09» набирает 20,9% голосов. Леволиберальная Чешская пиратская партия с центристским движением «Старосты и независимые» заручились поддержкой 19,4% респондентов, передает ТАСС.

Отмечается, что преодолеть барьер в 5% голосов смогут также движение «Свобода и прямая демократия» (10,1%) и Чешская социал-демократическая партия (5,6%). Коммунистическая партия Чехии и Моравии, на поддержку которой в нижней палате парламента в последние годы опиралось правительство, набирает голоса лишь 4,4% респондентов.

Парламентские выборы в Чехии состоятся 8 и 9 октября.



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