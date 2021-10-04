 

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Московском регионе

04.10.2021, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», задержаны два ее главаря и шестеро активных участников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть ее активных участников», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Установлено, что участники террористической структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

В ФСБ сообщили, что в ходе собраний с применением мер конспирации участники ячейки распространяли среди жителей столичного региона террористическую идеологию. У них изъяли значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, используемых при ведении террористической деятельности. Следственными органами возбуждено уголовное дело.

Напомним, 17 сентября ФСБ задержала двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / США обложили дополнительными пошлинами варенье из Германии и Франции

26.12 / Дело Татарова. В Верховном Суде заявили, что решение об изменении подследственности не подлежит обжалованию

12.12 / Умер Валентин Гафт

07.09 / Мать нардепа от “Слуги народа” за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн – Bihus.Info

03.09 / Бренд JAC привезет в Россию новый кроссовер S7

15.07 / «Балерина всея Руси» рассказала о том, как «погибала на войне»

31.08 / Сытник остается директором НАБУ – заявление бюро

27.07 / «Устрашающая угроза Западу» — в день ВМФ РФ «поиграла военными мускулами»

05.09 / Ветеран ФСБ заявил о возможной подделке перехваченного Минском разговора о Навальном

13.08 / Филиппины присоединятся к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика