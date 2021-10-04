Куплетисты Бандурин и Вашуков прекратили общение после распада дуэта

Куплетисты Михаил Вашуков и Николай Бандурин вместе выступали на сцене в течение 23 лет. После распада дуэта юмористы прекратили общение.

Вашуков и Бандурин познакомились во время учебы в Ленинградском государственном музучилище в 1986 году. Именно в то время им пришла мысль создать дуэт, который позднее стал очень популярным. Артисты выступали в программах «Аншлаг, Аншлаг!», «Шире круг», «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». В 2006 году Николаем Бандуриным было приняло решение о распаде дуэта, но причину он до сих пор не озвучил. По мнению Вашукова, дуэт был обречен, так как артисту не хотелось продолжать выступать на втором плане, ведь лидером дуэта был всегда Бандурин.

Несмотря на это, Вашуков длительное время пытался поддерживать дружеские отношения с коллегой, но он отдалялся. Когда в доме артиста произошел пожар, его друг первым позвонил и предложил свою помощь, однако Бандурин отказался от нее, сообщается в материале издания iReactor.