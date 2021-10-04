“Талибан” заявил, что уничтожил ячейку Исламского государства после взрыва в Кабуле

Официально не было подтверждений того, что операция была напрямую связана со взрывом, который оказался самой серьезной атакой в афганской столице с момента вывода войск США в конце августа.

Представитель движения “Талибан” Забихулла Муджахид заявил, что специальное подразделение талибов провело операцию против элементов ИГИЛ в 17-м районе Кабула на севере города.

По его словам, база ИГИЛ была полностью разрушена, и все члены ИГИЛ внутри были убиты.

Контекст:

В афганской столице Кабуле 3 октября прогремел взрыв у мечети. Он случился в то время, как в мечети проходила панихида по матери представителя “Талибана” Забихуллы Муджахида.

Сперва сообщалось о двух погибших, но вскоре их число возросло до восьми, еще 20 человек пострадали.

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