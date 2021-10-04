 

Старшая дочь Немцова обручилась с российским оппозиционером

04.10.2021, 9:16, Новости дня
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“Да, Павел Елизаров”, – написала она.

Немцова продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

https://www.facebook.com/zhanna.nemtsova/posts/10158577297512218

Избранник Немцовой, Елизаров, на своем аккаунте в Facebook опубликовал совместное фото с ней.

“Предложил Жанне выйти за меня замуж, и она согласилась”, – написал он.

https://www.facebook.com/pavel.elizarov/posts/10224394037016021

Контекст:

Жанна Немцова (1984) – журналистка и общественный деятель, дочь убитого политика Бориса Немцова и его первой и единственной официальной жены Раисы.. .

Павел Елизаров – российский политэмигрант. Он покинул РФ как фигурант “Болотного дела”. Оно было открыто в мае 2012 года после столкновений между демонстрантами и полицейскими на Болотной площади в Москве. В январе 2013 года его объединили с делом о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ. Фигурантами дела стали несколько десятков человек.

Елизаров был членом организации “Молодежное Яблоко”. Елизаров живет в Лиссабоне, работает в IT-компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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