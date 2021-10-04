 

Офшоры и миллиарды от олигарха: сенсационная утечка о тайных богатствах Зеленского

04.10.2021, 8:54, Разное
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Международный консорциум журналистов-расследователей накануне обнародовал доклад “Архив Пандоры” о тайных богатствах и коррупционных схемах мировых лидеров, политиков и их окружения. Авторы расследования называют его крупнейшей утечкой в истории.

Одним из главных “героев” доклада неожиданно оказался президент Украины Владимир Зеленский, который в 2019 году выстроил свою предвыборную кампанию вокруг обещания наказать коррупционеров, сообщает RT. Оказалось, что Зеленский владеет офшорной компанией и незадолго до выборов передал 25% ее акций своему другу – главному советнику президента Украины Сергею Шефиру. Примечательно, что неделю назад на него было совершено покушение: неизвестные открыли огонь по его автомобилю, но пострадал лишь водитель.

Расследователи установили, что офшоры украинского лидера обслуживают 14 различных компаний. Но самое интересное в том, что их спонсировали структуры украинского олигарха Игоря Коломойского, от которого Владимир Зеленский и его окружение получили около 40 миллионов долларов или порядка миллиарда гривен в пересчете на украинскую валюту. При этом Зеленский и его приближенные всячески старались отмахиваться от покровительства Коломойского, пишет Life.

Более того, группа международных журналистов полагает, что номинальным владельцем офшоров Зеленского является его друг Иван Бакланов. В настоящее время он занимает пост главы Службы безопасности Украины, передает телеканал “Царьград”.



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