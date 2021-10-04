Врач из Петербурга выдавал себя за наркодилера, чтобы вакцинировать своих пациентов

Терапевт из Санкт-Петербурга Алексей Г. получил грамоту от губернатора Александра Беглова за лучшие показатели по количеству вакцинированных среди районов города.

Как пояснил врач, добиться показателя вакцинации в 95 % среди пациентов удалось благодаря хитрости. Изначально большинство жителей его участка не хотели вакцинироваться, ссылаясь на недоверие к отечественным вакцинам и властям.

«Естественно, люди смотрят телевизор, читают интернет, боятся умереть от прививки или получить осложнения, некоторые даже верят в чипирование. Поэтому пришлось применить несколько нестандартную методику», – рассказывает врач.

По словам медика, он знал, что в его районе проживает много наркозависимых граждан. Доктор сознательно обманул их, пообещав ввести им под кожу наркотические вещества, а сам в это время вводил вакцину «Спутник V». Для этого ему пришлось использовать даркнет, где терапевт представлялся наркодилером.

«Я не сторонник таких методов, но если результат есть, значит, всё было сделано правильно», – резюмировал врач.

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