 

Экс-мэра Владивостока заподозрили в получении взяток на 20 млн рублей

04.10.2021, 8:51, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело против бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка по факту получения многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг.

«Следственными органами Следственного комитет по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка», – сообщается на сайте СК.

Гуменюк подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 

По данным следствия, подозреваемый с 2019 по 2021 год регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Отмечается, что всего за это время ему было передано более 19,5 млн рублей.

Ранее руководителя межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморья Александра Белова заподозрили в получении взяток за сдачу экзаменов на права. 



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