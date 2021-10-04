 

У летучих мышей в РФ нашли коронавирусы

04.10.2021, 8:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в РФ пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из РФ не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – передает РИА Новости слова Сперанской.

Она отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России.

Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в РФ они мало исследованы, уточнила Сперанская.

Ранее британские СМИ уличили китайских ученых уличили в попытках заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году.



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