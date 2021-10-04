У летучих мышей в РФ нашли коронавирусы
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Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в РФ пока не обнаружен, но другие варианты вируса выявляли, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
«SARS-СoV-2 у летучих мышей из РФ не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», – передает РИА Новости слова Сперанской.
Она отметила, что помимо SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России.
Такие вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в РФ они мало исследованы, уточнила Сперанская.
Ранее британские СМИ уличили китайских ученых уличили в попытках заразить коронавирусом летучих мышей в 2018 году.
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