 

Нефть подешевела в преддверии заседания ОПЕК+

04.10.2021, 8:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, передает РИА «Новости».

По состоянию на 7.38 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,32% – до 79,02 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,4%, до 75,58 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают новостей от ОПЕК+ по дальнейшим планам наращивания добычи. Заседание ОПЕК+ запланировано на понедельник, 4 октября. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств в рамках нефтяной сделки.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит Wall Street Journal, трейдеры указывали в сообщениях, что ОПЕК+ может рассмотреть возможность увеличения добычи больше, чем планировалось, на своем предстоящем заседании. «Однако такой исход маловероятен. Несмотря на узкий рынок энергоносителей, для ОПЕК + было бы нехарактерно проводить такую резкую политику в ответ на энергетический кризис», – добавили эксперты.



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