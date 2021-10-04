 

В Турции нашли 400 гробниц возрастом около 2 тыс. лет

04.10.2021, 8:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Турции, в древнем городе Блаундус, археологи нашли 400 высеченных в скале гробниц, расписанных лозами, гроздьями винограда и цветами. Возраст захоронений примерно 1800 лет, сообщили местные СМИ.

По словам руководителя раскопок, профессора Бирола Джана, проанализировав останки и другие материалы, которые они нашли в этой области, исследователи пришли к выводу, что каменные гробницы активно использовались после II века н. э., передает РИА Новости со ссылкой на Daily Sabah.

«Можно сказать, что они предназначались для семейных захоронений», – подчеркнул он.

Команда Джана считает, что в древнем городе также есть большое количество погребений, расположенных под землей, поскольку Блаундус окружен рвом, достигающим в некоторых местах глубины 70 метров.

Говоря о найденных захоронениях археолог отметил, что внутри скальных гробниц находятся комнаты разных типов.

«Перед стенами каждого склепа прямо в скале вырезаны арочные саркофаги. Помимо этого, внутри гробниц мы обнаружили места, которые, как полагаем, использовались для погребальных церемоний. Вход в них закрывали мраморной дверью, которую открывали во время захоронений или ритуалов», – отметил Бирол Джан.

Сейчас в приоритете у специалистов сохранить гробницы и сделать все возможное для того чтобы весь некрополь в будущем смогли посещать туристы. Они уже готовят проекты по продвижению этого археологического объекта. Например, вокруг будет оборудована пешеходная дорожка, а территория освещена.

В Daily Sabah отмечают, что город Блаундус был основан римским полководцем Блаундусом, когда Александр Македонский отправился в поход в Анатолию. После царя Македонии городом правили римляне и византийцы.

Напомним, в январе в Турции обнаружили древнегреческий храм Афродиты.



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