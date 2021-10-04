 

Как сделать из старого кардигана уютный шарф, который подойдет к разной одежде

04.10.2021, 8:48, Разное
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Если у вас имеется старый вытянувшийся кардиган, не спешите выбрасывать эту вещь или использовать для бытовых нужд. Из изношенной кофты вполне можно смастерить своими руками модный, теплый и уютный шарф, который гармонично дополнит любой образ. Самостоятельно сделанная теплая стильная вещь – это практично и выгодно, к тому же смастерить шарф легко, на работу потребуется не более часа.

Как смастерить шарф из кардигана?

Для того чтобы обзавестись модной стильной обновкой, понадобится следующее:

кардиган на пуговицах; ножницы; швейные принадлежности и машинка.

Также будут нужны игла для ручного шитья и нитки, по тону совпадающие с цветом кофты.

Нужно разрезать кардиган пополам, от одного рукава до другого. В работе потребуется нижняя часть вещи.

При необходимости изделие можно заузить, срезав часть материала у боковых швов.

Потом следует обработать отрезанный край на машинке, используя зигзагообразный шов.

Обработанный край нужно подогнуть внутрь, зафиксировать булавками и прострочить. О ровности шва беспокоиться не стоит, поскольку его не будет видно в готовом изделии.

Работа почти что завершена. Остается только подогнуть прошитый край еще раз, так, чтобы срез оказался внутри и скрепить булавками. Потом изделие нужно прошить вручную, используя косой стежок, или прострочить.

Если вас не устраивают те пуговицы, которые были на кардигане, то фурнитуру следует заменить.

На этом работа завершена, модный, теплый и стильный шарф можно носить, а из рукавов кофты получатся отличные гетры или носочки.



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